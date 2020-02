Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Radfahrer schwer verletzt

Velen (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall im Außenbereich von Velen erlitten. Der 66-Jährige befuhr gegen 09.30 Uhr einen Wirtschaftsweg in Richtung Heidener Straße. An der Einmündung eines anderen Wirtschaftsweges stieß der Heidener mit dem Wagen einer aus seiner Sicht von rechts kommenden 31-jährigen Velenerin zusammen, die nach links abbiegen wollte. Der Radfahrer hatte seinerseits nach rechts in Richtung des entgegenkommenden Wagens abbiegen wollen. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Radfahrer alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,2 Promille hin. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen.

