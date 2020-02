Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - 1. Nachtragsmeldung Brand eines Wohnhauses

Vreden (ots)

Die Tür aufgebrochen, um einen Bewohner aus einer brennenden Wohnung eines Wohnhauses an der Twicklerstraße zu retten, haben Kräfte der Feuerwehr am Donnerstag. Gegen 13.40 Uhr waren Polizeibeamte und Feuerwehrkräfte zum Brandeinsatz in Vreden ausgerückt. Der Mann konnte unverletzt aus dem Haus geborgen und die Flammen gelöscht werden. Über die Schadenshöhe kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

