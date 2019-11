Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Ludwgisburg; Sachbeschädigung in Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Peugeot auf einem Parkplatz in der Leonberger Straße in Ludwigsburg beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Unfallflucht fand zwischen Dienstag 23:15 Uhr und Mittwoch 15:30 Uhr statt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Korntal-Münchingen: PKW beschädigt

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstag in der Motorstraße in Korntal, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, ein geparkter Renault beschädigt. An dem Pkw, der sich auf einem Kundenparkplatz eines Großmarktes befand, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell