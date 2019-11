POL-LB: Renningen: Einbruchsversuch gescheitert; Weissach: Einbruch in Einfamilienhaus; Weil der Stadt: Rauchmelder schlägt Alarm; Leonberg: zwei Leichtverletzte nach Streit vor einer Bar

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Renningen: Einbruchsversuch gescheitert

Das Polizeirevier Leonberg, erreichbar unter 07152/605-0, sucht Zeugen eines Einbruchsversuchs. Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Leonberger Straße in Renningen. Dort manipulierte er einen Bewegungsmelder der Außenlichtanlage und kletterte vermutlich über ein Vordach in den Hof des Nachbargebäudes. Von dort aus gelang es ihm ein Fenster des nun angrenzenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Hierbei gingen zwei Blumentöpfe vermutlich lautstark zu Bruch und der Einbrecher ergriff im Anschluss unverrichteter Dinge die Flucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Weissach-Flacht: Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht zum Dienstag gleich mehrere Fenster eines Einfamilienhaus in der Kirchbergstraße in Flacht aufzuhebeln. Vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten sie schlussendlich in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Ob ihnen hierbei etwas Wertvolles in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Weil der Stadt: Rauchmelder schlägt Alarm

Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr wählte ein aufmerksamer Nachbar in der Gartenstraße in Weil der Stadt den Notruf, weil ein Rauchmelder in der Nachbarwohnung ausgelöst hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften ausgerückt war, öffnete mittels eines Gerätes die Wohnungstür und konnte die Ursache feststellen. Der Bewohner der Räume, der mutmaßlich nicht gut hört, wollte wohl Kaffee auf dem Herd erwärmen, jedoch schlief er dann wohl ein. Die leicht verrauchte Wohnung wurde im Anschluss belüftet. Sachschaden entstand keiner.

Leonberg-Eltingen: Zwei Leichtverletzte nach Streit vor einer Bar

Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Brennerstraße in Eltingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 25-jähriger, vermutlich alkoholisierter Mann stand vor der Bar und belästigte wohl vor dem Lokal wartende Gäste. Als der 38-jährige Besitzer den Mann zur Rede stellte, kam es zu einem Streit, der schließlich handgreiflich wurde. Beide Männer erlitten in Folge dessen leichte Verletzungen. Da sich der 25-Jährige auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten aggressiv verhielt, wurden ihm zunächst Handschließen angelegt. Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf durchsucht, wobei die Polizisten eine Kleinstmenge Betäubungsmittelt bei ihm auffanden. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Gegen den 25-Jährige, der auch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt wird, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Anschließend wurden beide Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

