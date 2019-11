POL-LB: Murr: Lkw mit Biomüll umgekippt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Beim Einfahren von der L 1100 in die L 1125 in Richtung Murr ist am Donnerstag gegen 15:00 Uhr ein mit Biomüll beladener Lkw samt Anhänger mit einem Gesamtgewicht von über 40 Tonnen umgekippt. Dabei wurde auch die dortige Ampelanlage stark beschädigt. Der 35-jährige Fahrer des Lkw zog sich mutmaßlich leichtere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin eines nachfolgenden Pkw verletzte sich leicht an Glasscherben.

Die Feuerwehren aus Murr und Marbach sind derzeit mit 15 Einsatzkräften am Unfallort und unterstützen die Polizei bei der Verkehrsregelung. Mitarbeitende der Straßenmeisterei Ludwigsburg kümmern sich um die beschädigte Ampelanlage.

Vor der Bergung des Lkw-Gespanns muss die zum Teil auf der Fahrbahn verteilte Ladung mit einem Radlader abgetragen werden. Diese Arbeiten werden gerade durchgeführt. Die Durchfahrt durch den Bergkeltertunnel von und zur A 81 ist möglich, allerdingen kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen.

