Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Holzgerlingen; Radfahrer bei Unfall in Holzgerlingen leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

B 464 / Holzgerlingen: Unfallflucht - blauer Kleintransporter gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstag gegen 07.20 Uhr auf der B 464 verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26 Jahre alte VW-Lenkerin auf der Bundesstraße in Richtung Holzgerlingen unterwegs. Auf Höhe des Schaichhofes / Abzweigung K 1062 musste sie an einer roten Ampel anhalten. Vor ihr befand sich zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der mutmaßlich am Steuer eines blauen Kleintransporters saß. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los. Plötzlich soll der Unbekannte abrupt gebremst haben. Die 26-Jährige konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ihrem Vordermann auf. An dem VW Golf entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Holzgerlingen davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Radfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 15-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem der gegen 07.15 Uhr auf der Gottlieb-Binder-Straße in Holzgerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der Gottlieb-Binder-Straße in Richtung der Max-Eyth-Straße unterwegs und wollte dort nach links in die Abzweigung der Gottlieb-Binder-Straße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden 15-Jährigen, der mit seinem Rad Richtung der Robert-Bosch-Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Radler stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

