Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Neuwied - B256 AS Yachthafen (ots)

Am 07.02.2020, gegen 22.30h, teilten Zeugen mit, dass sich bei Neuwied auf der B256 an der Anschlussstelle Yachthafen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. Ersten Ermittlungen zufolge waren zwei Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Diese Person erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Die verletzten Personen wurden durch das Deutsche Rote Kreuz in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Von Anfragen seitens der Presse soll derzeit abgesehen werden. Es ergeht aufforderungslos eine weitere Pressemeldung, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

