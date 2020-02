Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen (Herkersdorf) - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kirchen (ots)

Bewohner eines Hauses in der Straße Am Südhang stellten am Donnerstag, den 06.02.2020 an der Haustüre frische Kratzer und kleinere Einkerbungen fest. Es konnte nicht geklärt werden, ob es sich um einen versuchten Einbruch oder nur um Gebrauchsspuren handelte. Die Veränderungen dürften in der Zeit von Dienstag, den 04.02.2020 bis Donnerstag, den 06.02.2020 entstanden sein.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

