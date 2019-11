Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Silberner SUV gesucht

Schmallenberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am 31. Oktober auf der Weststraße sucht die Polizei nach einem älteren, silbernen SUV. Zeugen beobachteten gegen 18 Uhr den in Richtung "Unterm Werth" fahrenden SUV. Hierbei streifte das Auto mit der rechten Seite einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierbei wurde die Stoßstange des abgestellten Autos abgerissen. Der SUV flüchtete nach dem Unfall. Die Polizei fragt: Wem ist am Wochenende ein beschädigter SUV aufgefallen. Dieser müsste deutliche Beschädigungen auf der rechten Seite vorweisen. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell