POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Uneinsichtig wegen Maskenpflicht - Sicherheitsmitarbeiter von Bekleidungsgeschäft angegriffen, Wiesbaden, Kirchgasse, 04.05.2020, 13.10 Uhr,

(pl)Ein bislang unbekannter Täter zeigte sich am Montagmittag in der Wiesbadener Innenstadt uneinsichtig bezüglich der in einem Bekleidungsgeschäft geltenden Maskenpflicht und griff im weiteren Verlauf einen Sicherheitsmitarbeiter an. Gegen 13.10 Uhr war der Unbekannte vor dem Geschäft in der Kirchgasse mit einem Sicherheitsmitarbeiter in einen Streit geraten, nachdem er nicht einsehen wollte, dass der Verkaufsraum nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden darf. In Folge des Streits beleidigte der Uneinsichtige den Mitarbeiter und schlug schließlich mit der Faust auf ihn ein. Nach dem Angriff, bei welchem der Geschädigte leicht verletzt wurde, ergriff der Täter in Richtung Mauritiusplatz die Flucht. Der Angreifer soll ca. 30- 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine sportliche Statur sowie ein Veilchen am Auge gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer Jacke, einem dunklen T-Shirt und schwarzer Jeans gewesen. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Imbisszelt von Vandalen heimgesucht, Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 06.05.2020, 21.00 Uhr bis 07.05.2020, 09.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde das Zelt eines Imbisses in der Borsigstraße von Vandalen heimgesucht. Die Täter drangen in das Essenszelt ein und beschädigten darin eine Deckenleuchte sowie einen hängenden Heizstrahler. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

3. Motorhaube zerkratzt, Wiesbaden-Erbenheim, Am Hochfeld, 06.05.2020, 23.00 Uhr bis 07.05.2020, 11.00 Uhr,

(pl)In Erbenheim haben unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag die Motorhaube eines geparkten VW Golf zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war in der Straße "Am Hochfeld" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden - Achtung Bußgeldkatalog-Verordnung geändert!

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die aktuelle Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften aufmerksam machen, die am 28.04.2020 in Kraft getreten ist. Dabei wurden auch einige Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung geändert, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat. Folgen hat dies auf die Höhe der Geldbußen und es wird bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher ein Monat Fahrverbot verhängt. Fahrverbote drohen nun innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h und außerorts von 26 km/h. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Supermarkt, Aarbergen, Michelbach, Im Aartal, Freitag, 08.05.2020, 02:20 Uhr

(däu)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Straße "Im Aartal" in Aarbergen-Michelbach ein. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 02:20 Uhr. Die Einbrecher drangen über das Dach in das Gebäude ein und entwendeten daraus Zigaretten im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Neben dem Diebstahlschaden ist an dem Gebäude noch ein durch die Tat verursachter Sachschaden von ca. 1.000 Euro zu beklagen. Hinweisgeber werden gebeten, die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu informieren.

2. Brand von zwei Altkleidercontainern, Hünstetten, Wallrabenstein, Burgstraße, Freitag, 08.05.2020, 05:00 Uhr

(däu)Am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr wurde die Polizei zu zwei brennenden Altkleidercontainern in der Burgstraße in Hünstetten-Wallrabenstein gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind bislang noch nicht bekannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis - Achtung Bußgeldkatalog-Verordnung geändert!

Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Mittwoch: Bad Schwalbach, Emser Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

