Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Gespuckt und getreten, Mainz-Kastel, Biebricher Straße, 08.05.2020, 20.10 Uhr,

(pl)Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in Mainz-Kastel in Richtung eines 16-jährigen Jugendlichen gespuckt und anschließend ein 12-jähriges Mädchen getreten. Die beiden Geschädigten hatten sich gegen 20.10 Uhr mit Freunden auf einem Parkplatz in der Biebricher Straße aufgehalten, als ein etwa 16 oder 17 Jahre alter Junge mit einem Fahrrad an der Gruppe vorbeigefahren sei und dann ohne ersichtlichen Grund gezielt in Richtung des 16-Jährigen gespuckt habe. Hierbei sei das Ziel knapp verfehlt worden. Nachdem die 12-Jährige den Radfahrer daraufhin zur Rede stellte, soll der Unbekannte vom Fahrrad abgestiegen sein und dem Mädchen anschließend ins Gesicht getreten haben. Nach dem Angriff habe sich der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Biebricher Straße entfernt. Der fahrradfahrende Angreifer soll etwa 16-17 Jahre alt, ca. 1,65- 1,75 Meter groß gewesen sein und blonde, schulterlange Haare gehabt haben. Getragen habe er eine graue Baseballmütze und ein blaues T-Shirt. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. 30-Jähriger mit Stichwunde im Gesäß, Wiesbaden-Dotzheim, August-Bebel-Straße, 10.05.2020, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag musste ein 30-jähriger Mann in Dotzheim wegen einer Stichwunde im Gesäß von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Nach Angaben des Mannes sei er gegen 00.30 Uhr im Schelmengraben unterwegs gewesen, als im Bereich der Kreuzung August-Bebel-Straße/ Hans-Böckler-Straße plötzlich eine unbekannte Person aufgetaucht sei und ihm unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand ins Gesäß gestochen habe. Direkt im Anschluss habe sich der Angreifer, welcher sehr groß gewesen sein soll, in eine unbekannte Richtung entfernt. Die Wunde wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum geschilderten Sachverhalt aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Auseinandersetzung im Sauerlandpark - Zwei 17-Jährige angegriffen, Wiesbaden-Biebrich, Reuchlinstraße, 09.05.2020, 22.55 Uhr,

(pl)Im Sauerlandpark in Biebrich hat ein unbekannter Täter am Samstagabend zwei 17-jährige Mädchen angegriffen. Die beiden 17-Jährigen saßen gegen 22.55 Uhr im Park und hörten Musik über eine Musikbox. Währenddessen sollen dann 5-6 Männer auf sie zugekommen sein, von denen einer schließlich ihre Musikbox genommen und diese ausgeschaltet haben soll. Als die beiden Mädchen sich daraufhin beschwerten, habe der Unbekannte einer der Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und der anderen ins Gesicht gefasst und sie weggedrückt. Die Musikbox erhielten die beiden Geschädigte nach dem Angriff zurück. Der Angreifer soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild sowie einen Bartansatz gehabt haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. 50-Jährige auf Luisenplatz bedroht, Wiesbaden, Luisenplatz, 10.05.2020, 22.10 Uhr,

(pl)Im Verlauf von privaten Streitigkeiten ist am Samstagabend auf dem Wiesbadener Luisenplatz eine 50-jährige Frau von einem 44-jährigen Mann bedroht worden. Die beiden waren gegen 22.10 Uhr auf dem Luisenplatz in einen Streit geraten, in Folge dessen der 44-Jährige seine Kontrahentin mit einem Messer und einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben soll. Der wohnsitzlose 44-Jährige wurde von den verständigten Polizeibeamten aufs Revier gebracht und im Anschluss zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

5. Uneinsichtig wegen Maskenpflicht - Busfahrer beleidigt und bedroht, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, 09.05.2020, 18.40 Uhr,

(pl)Ein bislang unbekannter Täter zeigte sich am frühen Samstagabend in Mainz-Kastel uneinsichtig bezüglich der in öffentlichen Verkehrsmitteln geltenden Maskenpflicht und beleidigte und bedrohte einen Busfahrer. Der Busfahrer hatte den Unbekannten gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle in der Eisenbahnstraße auf die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. In Folge dessen wurde der Fahrer von dem uneinsichtigen Fahrgast beleidigt und bedroht. Anschließend soll der Täter mit seinem Begleiter den Bus verlassen haben und am Bahnhof in eine S-Bahn in Fahrtrichtung Wiesbaden eingestiegen sein. Der Unbekannte soll 17-18 Jahre alt sowie schlank/athletisch gewesen sein und dunkle, kurze, krause, seitlich rasierte Haare gehabt haben. Getragen habe er eine blaue Jacke. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

6. Festnahme nach Einbruch in Geschäft, Wiesbaden, Wagemannstraße, 09.05.2020, 02.35 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Wagemannstraße ist es der Wiesbadener Polizei in der Nacht zum Samstag dank eines aufmerksamen Zeugen gelungen, zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige festzunehmen. Die Fensterscheibe des Geschäftes wurde eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Verkaufsraum gestohlen. Die Polizei wurde gegen 02.35 Uhr von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass er ein Klirren gehört habe und anschließend zwei männliche Personen vom Tatort geflüchtet seien. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften, die beschriebenen Personen anzutreffen und festzunehmen. Darüber hinaus konnte auf dem Fluchtweg und im Bereich des Festnahmeortes Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

7. Zwei Autos in Mainz-Kastel aufgebrochen, Mainz-Kastel, Rathausstraße, Philippsring, 08.05.2020, 15.30 Uhr bis 10.05.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Mainz-Kastel Autoaufbrecher zugange, welche es auf zwei geparkte Fahrzeuge abgesehen hatten. Die Täter schlugen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag auf einem Parkplatz in der Rathausstraße zu und zerstörten die Seitenscheibe eines dort abgestellten BMW. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten den Innenraum des Pkw und ergriffen dann jedoch die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Am Samstagmorgen wurde im Philippsring der Diebstahl einer Geldbörse aus einem geparkten VW Tiguan festgestellt. Die Autoaufbrecher hatten auch in diesem Fall eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen, um sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum zu verschaffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

8. Auto nur wenige Minuten am Friedhof abgestellt - Autoaufbrecher stehlen Geldbörse, Wiesbaden-Rambach, Am Rambacher Friedhof, 08.05.2020, 13.45 Uhr bis 14.05 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagnachmittag musste eine Autofahrerin in Wiesbaden-Rambach leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren Wagen gegen 13.45 Uhr für nur etwa 20 Minuten vor dem Rambacher Friedhof abgestellt und ihre Geldbörse zusammen mit den Einkäufen im Kofferraum belassen. Als sie dann wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Autoaufbrecher eine Seitenscheibe ihres Pkw eingeschlagen und die Geldbörse entwendet hatten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

9. Landschildkröte wird vermisst, Wiesbaden, Charlotte-Posenenske-Straße, 07.05.2020, 20.00 Uhr bis 08.05.2020, 08.00 Uhr,

(pl)In dem Garten eines Einfamilienhauses in der Charlotte-Posenenske-Straße ist in der Nacht zum Freitag eine maurische Landschildkröte aus ihrem Gehege verschwunden. Vermutlich überstiegen unbekannte Täter den Zaun des Grundstückes und entwendeten das Tier, dessen Wert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

10. 15-jähriger Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt, Wiesbaden, Waldweg westlich des Schützenhausweges, Sonntag, 10.05.2020, 16:00 Uhr,

(däu)Am Samstagnachmittag verlor ein 15-jähriger Mountainbiker beim Befahren eines unbefestigten Waldweges westlich des Schützenhausweges in Wiesbaden die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der junge Mann war leider ohne Helm unterwegs. Er wurde nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in eine Wiesbadener Klinik verbracht.

11. Schwerer Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß, Wiesbaden, Straße "Chausseehaus" / Krauskopfstraße, Sonntag, 10.05.2020, 16:30 Uhr,

(däu)Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Sonntagnachmittag an der Straße "Chausseehaus" / Krauskopfstraße in Wiesbaden gerufen. Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr die Straße "Chausseehaus" aus Wiesbaden kommend und bog an der abknickenden Vorfahrt in die Krauskopfstraße ab. Ersten Ermittlungen nach missachtete ein 26-jähriger Opel-Fahrer aus der Lahnstraße kommend beim Abbiegen in die Straße "Chausseehaus" die Vorfahrt der 53-Jährigen und es kam zur Kollision. Hierbei wurde die 53-Jährige schwer verletzt und musste in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

12. Trunkenheitsfahrt endet an Mauer, Wiesbaden, Schmalweg, Samstag, 09.05.2020, 00:05 Uhr,

(däu)In der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz nach Mitternacht kam ein 22-jähriger Autofahrer im Schmalweg in Wiesbaden aus ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer am Straßenrand. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,4 Promille. Die anschließende Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt, wohin der junge Mann vorsorglich gebracht worden war. Der Polo musste abgeschleppt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt, zudem erwartet den 22-Jährigen noch ein Strafverfahren.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 38-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt, Taunusstein, Neuhof, Aarstraße, Samstag, 09.05.2020, 00:30 Uhr

(däu)In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr gerieten drei Männer in Taunusstein-Neuhof in der Aarstraße in eine handfeste Auseinandersetzung. Nach ersten Ermittlungen haben die Männer zunächst gemeinsam Alkohol und Drogen konsumiert und gerieten dann in einen Streit. Dieser eskalierte letztendlich soweit, dass ein 33-Jähriger mit seiner mitgeführten kleinkalibrigen Pistole einem 38-jährigen Taunussteiner in das rechte Bein geschossen haben soll. Der Schütze konnte später durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Pistole wurde sichergestellt, das Opfer in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefährliche Verletzungen sollen nicht bestehen. Der dritte Beteiligte wurde nicht verletzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt.

2. Betrunkener Autofahrer fährt auf Streifenwagen auf, Autobahn 3, Anschlussstelle Idstein-Neu, Fahrtrichtung Wiesbaden, Sonntag, 10.05.2020, 03:00 Uhr

(däu)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Streifenwagen der Wiesbadener Autobahnpolizei bei einem Verkehrsunfall beschädigt und zwei Beamte verletzt. Nachdem der Polizei eine Nötigung auf der A3 in Höhe Montabauer gemeldet wurde, legten sich Beamte der Autobahnpolizei, auf dem Standstreifen der A3 an der Anschlussstelle Idstein-Neu in Fahrtrichtung Wiesbaden, auf die Lauer nach einem in diesem Zusammenhang gesuchten Pkw. Gegen 03:00 Uhr kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr auf das auf dem Standstreifen wartenden Polizeiauto auf. Bei der Kollision wurden der Opelfahrer sowie die beiden im Streifenwagen sitzenden Polizisten leicht verletzt. Die Beamten wurden in die Helios Klinik nach Idstein verbracht, der 38-jährige Opelfahrer wurde ambulant behandelt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Er wurde auf die Dienststelle gebracht wo eine Blutentnahme erfolgte. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der im Ausland wohnhafte Mann im Anschluss die Dienststelle wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 46.000 Euro.

3. 26-jähriger ohne Führerschein unterwegs, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Samstag, 09.05.2020, 14:45 Uhr

(däu)Am Samstagnachmittag kontrollierte die Rüdesheimer Polizei in der Geisenheimer Straße einen 26-jährigen Autofahrer, der ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein mit einem VW Golf unterwegs war. Zum einen versuchte sich der junge Mann bei der Kontrolle den Beamten gegenüber mit den Personalien seines Bruders auszuweisen. Zum anderen steht der 26-jährige Rüdesheimer noch unter Verdacht unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Deshalb wurde er auf die Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss durfte der junge Mann die Polizeistation wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Zigarettenautomaten angegangen, Waldems, Reichenbach, Wüstemser Weg / Am Dorfgemeinschaftshaus, Freitag, 08.05.2020 - Samstag, 09.05.2020

(däu)In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter vergeblich zwei Zigarettenautomaten in Reichenbach aufzubrechen. Da die beiden angegangenen Automaten im Wüstemser Weg, bzw. in der Straße "Am Dorfgemeinschaftshaus" nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt sind, geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Durch die Taten wurden beide Automaten beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund, Idstein, Ziemerweg, Freitag, 08.05.2020, 19:45 Uhr

(däu)Am Freitagabend soll in Idstein im Ziemerweg ein 42-jähriger türkischstämmiger Mann von einem 39-jährigen Deutschen durch fremdenfeindliche Parolen beleidigt worden sein. Daraufhin kam es ersten Ermittlungen nach zwischen beiden Parteien zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Deutsche den 42-Jährigen mit einem Messer bedroht haben soll. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der alkoholisierte Tatverdächtige noch am Tatort festgenommen und auf die Polizeistation verbracht werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von 1,44 Promille. Das Messer wurde sichergestellt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

6. Zweiradkontrollen der Polizei, Rheingau-Taunus-Kreis, Wisperstraße / Aarstraße, Hochtaunuskreis, Feldberggebiet, Freitag, 08.05.2020

(däu)Am Freitag führte die Polizei Verkehrskontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis sowie im Hochtaunuskreis durch. In der Wisperstraße und der Aarstraße des Rheingau-Taunus-Kreises, sowie im Feldberggebiet des Hochtaunuskreises hatten die Beamten Zweiräder im Visier. Die Polizei war hierbei auch mit einem zivilen Motorrad im Einsatz. Insgesamt wurden ca. 120 Motorradfahrer kontrolliert. Erfreulicherweise kam es bei den überprüften Fahrern zu keinen Beanstandungen. Weniger positiv fiel die Bilanz bei den überprüften Maschinen aus. Insgesamt 13 Fahrern musste die Polizei die Weiterfahrt untersagen. Hiervon führten technische Veränderungen bei sieben Motorrädern zur Stilllegung der Bikes. Schwerpunktmäßig hier waren unerlaubte Veränderungen an den Auspuffanlagen. In sechs Fällen endete die Fahrt wegen erheblicher Mängel. Häufigster Grund hierbei waren erschreckenderweise abgefahrene Reifen.

