POL-GS: POL-GS: PK Seesen Pressebericht vom 29.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Pressebericht vom 29.03.2020

Wildunfall ( 3000,- Euro ) Am 28.03.2020, um 20.30 Uhr, ereignete sich auf der B 82, im Bereich von Ödishausen, ein Wildunfall. Ein im dortigen Bereich wechselnde Rotte Wildschweine wurde von einem Fahrzeugführer erfasst. Ein Tier wurde getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000,- Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit einem schwerstverletzten Radfahrer

Am 28.03.2020, um 17.15 Uhr, ereignete sich in 38723 Seesen / Rhüden, Hildesheimer Straße / L 466, ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenprall zwischen einem Radfahrer und einer PKW-Fahrerin. Der Fahrradfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die L 466, vom Autohof Rhüden kommend in Rtg. Rhüden. Im dortigen Einmündungsbereich der Hildesheimer Straße (B243) und der L 466 kam es zwischen dem Radfahrer und der PKW-Fahrerin, die die Hildesheimer Straße in Rtg. Bockenem befuhr, zum Zusammenprall. Der Radfahrer wurde schwerstverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber dem Uni-Klinikum Göttingen zugeführt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B 243 voll gesperrt. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen könnten, möchten sich bitte mit dem Polizeikommissariat Seesen ( 05381-9440 ) in Verbindung setzen.

Versuchter Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Am 28.03.2020, im Zeitraum von 16.45 Uhr - 20.20 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Gartenlaube der Gartenparzelle Am Buttermilchsnapf ein. Dort wurden verschiedene Gegenstände beschädigt, ein Entwendungsschaden entstand jedoch nicht. Mögliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeikommissariat Seesen unter der Telefonnummer 05381-9440 entgegen.

Eisner, PHK -

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar