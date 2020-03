Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für So., 29.03.20

Goslar (ots)

Am Samstag, ca. 17:30 Uhr, entschlossen sich ein 18jähriger Mann aus dem Kreis Ennepetal und ein 18jähriger aus Astfeld dazu, mit einem Pkw Peugeot eine waghalsige Spritztour zu unternehmen. Während dieser Tour fuhren sie so rücksichtslos, dass eine Fußgängerin zur Seite springen musste, um nicht überfahren zu werden. Die jungen Männer beendeten die Fahrt in Herzog-Julius-Hütte, stellten das beschädigte Auto ab und entfernten sich. Im Rahmen der Fahndung konnten beide angetroffen werden. Sie räumten ein, abwechselnd gefahren zu sein. Keiner war im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Peugeot war weder zugelassen noch versichert. Die eingesetzten Beamten stellten zudem fest, dass die Männer Drogen konsumiert hatten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

i.A. Killig, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell