Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 29.03.20

Goslar (ots)

Ausgehobener Gullydeckel - Am Samstag, dem 28.03.20, um 09.00 Uhr, wurde durch einen 54-jährigen Kraftfahrer aus Immenrode mitgeteilt, dass er mit seinem PKW in Immenrode, Weißer Weg, beinahe in den Schacht eines Gullys, bei dem der Gullydeckel fehle, gefahren sei. Er habe das Fehlen des Gullydeckels im letzten Moment bemerkt und konnte Ausweichen. Der Deckel war durch einen bislang unbekannten Täter entfernt und entwendet worden. Eine Absuche nach dem Deckel verlief negativ. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahl eingeleitet. Durch den Bereitschaftsdienst des Bauhofes Vienenburg wurde die Gefahrenstelle beseitigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100, -- EUR.

Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam - Am 28.03.20, kam es in Bad Harzburg um 19.00 Uhr zu einer Ruhestörung durch einen 51-jährigen Wohnungsmieter, der alkoholisiert in seiner Wohnung randalierte und herumschrie. Mehrere Nachbarn fühlten sich dadurch in ihrer Ruhe gestört. Der Mann wurde durch die eingesetzten Beamten zur Ruhe ermahnt. Diese sagte er zu. Gegen 21.00 Uhr wurde erneut Beschwerde geführt. Da der Mann der erneuten Aufforderung zur Ruhe nicht nachkam, wurde er zu deren Durchsetzung dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt, wo er in den frühen Morgenstunden des Folgetages entlassen wurde. Dafür hat er jetzt mit einer entsprechenden Kostenrechnung und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung zu rechnen.

I.A. Hertrampf, PHK

