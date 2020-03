Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 28.03.20

Goslar (ots)

Körperverletzung/Beleidigung - Am 26.03.20, um 18.15 Uhr, kam es in Bad Harzburg, Golfstraße, zu ausartenden Streitigkeiten bezüglich einer versperrten Grundstücksausfahrt. Bei den Kontrahenten handelte es sich um zwei Bad Harzburger, einer 71 Jahre, der andere 76 Jahre alt. Im Rahmen der Auseinandersetzung kam es zunächst zu Beleidigungen und Drohungen durch den 71-jährigen. Schließlich schlug er dem 76-jährigen mit der Faust in das Gesicht. Weiterhin drohte er dem Opfer es anzuspucken und so mit Corona zu infizieren. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht mit Corona infiziert ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

