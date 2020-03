Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen, vom 27.03.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung: Am Donnerstag zwischen 21 Uhr und 22 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in Ildehausen, Raiffeisenstraße, auf einem Privatgrundstück abgestellten Pkw durch Einschlagen der Heckscheibe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Diebstahl: Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurden im Jagdrevier Münchehof montierte Wildkameras entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro. Unbekannte Täter haben zuletzt insgesamt drei Kameras entwendet. Der Tatzeitraum kann auf die Tage 10. Bis 13. März eingegrenzt werden. Da die Kameras teilweise in bis zu 4m Höhe angebracht waren, ist davon auszugehen, dass der Täter eine Leiter o.ä. mitführte. Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Verkehrsunfall: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Donnerstag gegen 14.20 Uhr. Ein 46jähriger Seesener fuhr mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand der Lautenthaler Straße in Richtung Stadtmitte an. Nachdem er sich mit seinem Fahrzeug bereits etliche Meter bewegt hatte, fuhr ein 41jähriger aus Bad Salzdetfurth stammender Kradfahrer auf den fahrenden Pkw auf. Der Kradfahrer schleuderte mit seinem Fahrzeug anschließend in einen geparkten Pkw und verletzte sich schwer. Auf Grund der vorgefundenen Spurenlage ist derzeit davon auszugehen, dass der Kradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Verletzte wurde in das Goslarer Klinikum eingeliefert. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Zeugen des Unfallhergangs melden sich bitte bei der Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

i.A. Decker, PHK

