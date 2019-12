Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnhausbrand: Nachbarin roch Feuer und hörte Rauchmelder

53879 Euskirchen (ots)

Am Montagnachmittag (15.40 Uhr) kam es in Euskirchen in der Kirschenallee zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus.

Das Einfamilienhaus wird von einem Ehepaar (66, 70) bewohnt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus.

Eine Nachbarin hatte Feuer gerochen und einen akustischen Brandmelder wahrgenommen.

Die Feuerwehr stellte an benachbarten Häusern erhöhte Schadstoffmesswerte fest. Den Bewohnern wurde geraten, die Häuser gründlich zu lüften und in einem anderen Haus zu nächtigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell