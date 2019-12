Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Sprinter gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Zwei Mercedes Sprinter (Baujahr 2017) entwendeten Unbekannte von einem Firmengelände in der Kölner Straße. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf. Laut Firma standen die beiden Fahrzeuge noch am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr auf dem Gelände. Der beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

