Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Schleiden - Gemünd (ots)

Am Samstag, um 17.33 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Heimbach in Gemünd die Urftseestraße in Richtung Aachener Straße. Nach ersten Feststellungen verlor der Mann aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und Lenkfehlern die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kippte um und prallte mit dem Dach gegen den Pkw eines entgegenkommenden 92-jährigen Mannes aus Gemünd und im weiteren Verlauf noch gegen einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Der 92-jährige Mann wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Der Unfallverursacher erschien nicht verkehrstüchtig. Daher ist zu klären, ob diese auf gesundheitliche Probleme oder auf andere Ursachen zurückzuführen ist. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Euskirchen zu weiteren Untersuchungen verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

