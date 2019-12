Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer im Marienhospital

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Sonntag verschaffte sich ein betrunkener 52-jähriger Mann aus Euskirchen widerrechtlich Zugang zu einem Zimmer in der Radiologie des Krankenhauses und beschädigte dort technisches Gerät. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Danach verließ der Betrunkene das Krankenhaus. Er wurde durch alarmierte Polizeibeamte vor dem Krankenhaus angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

