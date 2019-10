Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fahrscheinautomat beschädigt und Fahrrad gestohlen

Leipzig (ots)

In der Nacht vom 07. zum 08. Oktober 2019 wählte eine Zeugin den Notruf. Am Haltepunkt in Engelsdorf sollten sich zwei Männer an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen machen. Eine sofort eingesetzte Streife der Polizeidirektion Leipzig konnte zwei Tatverdächtige im unmittelbaren Umfeld stellen. Auch ein eingesetzter Diensthund der Bundespolizei führte zu dem 18-jährigen Deutschen und dem 27-jährigen Libyer. Da die beiden mit Fahrrädern unterwegs waren, wurden auch diese überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrrad des Deutschen als gestohlen gemeldet war.

Beide Männer müssen sich in einem Strafverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahls und der Deutsche zudem wegen Diebstahls des Fahrrades verantworten.

Der Fahrscheinautomat wurde nur leicht beschädigt und ist weiter funktionstüchtig.

