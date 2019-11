Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Wangen

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag kurz nach 13 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße und Isnyer Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 33-jährige Opel Corsa Fahrerin bei Rotlicht in die Kreuzung ein und kollidierte mit einer 34-jährigen Mazda Lenkerin. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Eine Fahrzeugführerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. An den Pkw`s entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Hr. Dittrich

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell