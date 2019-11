Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen Verkehrsunfall mit Verletzten

Mengen (ots)

Am Freitag, gegen 16.35 Uhr kollidierte der Fahrer eines Pkw Mercedes, welcher die L 268, auf Höhe Rulfingen, in Fahrtrichtung Mengen befuhr, gegen einen vorausfahrenden Pkw BMW, als dieser nach rechts in einen Waldweg einbog. Der 21-jährige Lenker des Pkw Mercedes sowie die drei Fahrzeuginsassen im Pkw BMW wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Sigmaringen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "In der Au" verursachte am Freitag, zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an einem geparkten Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/1040, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Stihl, EKHK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell