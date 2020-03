POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

Gartenlaube aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf eine Parzelle des Kleingartenvereins in der Hidesheimer Strasse und entwendeten mehrere an der dortigen Laube abgestellte Gartenmöbel. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hildesheimer Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Leere Geldkassette aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.00 Uhr, öffeneten bislang unbekannte Täter die unverschlossene Tür eines Eierverkaufsstands in der Strasse Auf dem Berge und öffneten anschließend gewaltsam die hier abgestellte Stahlgeldkassette. In der sich allerdings kein Bargeld befand. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp zwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Strasse Auf dem Berge oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Hauswand beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 05.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes in der Strasse Hinter den Brüdern mit einem 1 m x 1 m großen Graffiti in silberner Farbe. Dabei entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

