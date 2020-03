Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 28.03.2020

Goslar (ots)

Corona-Party

Am gestrigen Abend feierten "7 Unverbesserliche" im Bereich Rollstraße eine feuchtfröliche Party mit Musik und in ausgelassener Stimmung. Der Gastgeber war sich keiner Schuld bewusst und bezeichnete die neuen Regeln als "lächerlich". Nachdem allen Gästen ein Platzverweis ausgesprochen worden war, kehrte kurze Zeit später ein Gast in die Räumlichkeiten des Gastgebers zurück. Gegen den Gastgeber und den zurückkehrenden Gast wurden Anzeigen gefertigt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Es ist abzuwarten, ob diese Maßnahmen fruchteten, da sich beide Personen weiterhin uneinsichtig zeigten.

VU-Flucht

Am heutigen Morgen kam es auf dem Parkplatz am Marktkauf zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen vermutl. ausparkenden Pkw. Am geschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 05323 / 94110-0 zu melden.

