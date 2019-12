Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradunfall in Verl - 11-Jährige fährt auf der falschen Straßenseite

Gütersloh (ots)

Verl (MS) - Am Donnerstagnachmittag (19.12., 15.28 Uhr) kam es auf der Österwieher Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 86-jähriger Verler befuhr mit seinem Fahrrad den für Radfahrer freigegebenen, rechtsseitigen Gehweg in Fahrtrichtung Gütersloher Straße, als ihm eine 11-jährige Verlerin auf ihrem Fahrrad entgegen kam. Da der Gehweg in Fahrtrichtung der 11-Jährigen nicht für Radfahrer freigegeben ist, befuhr sie diesen in falscher Richtung. Im Begegnungsverkehr mit dem Radfahrer, kam die 11-Jährige nach links ab und kollidierte mit dem 86-Jährigen.

Beide stürzten und verletzten sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell