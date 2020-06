Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Heckenbrand rechtzeitig gelöscht

Menden (ots)

Zu einem Heckenbrand wurde die Feuerwehr Menden am Mittwochmittag alarmiert. Die Rauchsäule über der Zuckmayerstraße im Ortsteil Bösperde war für die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt sichtbar. Beim Eintreffen stand die Hecke in Vollbrand und drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen, Löschversuche von Anwohnern hatten, angesichts der trockenen Vegetation, bisher nur geringen Erfolg gezeigt. Mit einem Strahlrohr konnten die Feuerwehrleute die Flammen schnell bekämpfen, den Brand somit unter Kontrolle bringen und einen Schaden am Gebäude abwenden. Bereits nach kurzer Zeit meldete der Einsatzleiter "Feuer aus!". Der Rettungsdienst behandelte eine Person, die bei eigenen Löschversuchen Brandrauch eingeatmet hatte. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache sowie die Löschgruppen Bösperde.

