Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Menden (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am heutigen Nachmittag gegen 15.00 Uhr der Fahrer eines PKW in der Wolfskuhle von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Er verletzte sich hierbei, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Insasse, der alleine in seinem Fahrzeug unterwegs war, im Rettungswagen versorgt und in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach gut einer Stunde konnte die Vollsperrung der Straße wieder aufgehoben werden.

