Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw an der Ecke Breslauer-/ Karlsbader Straße sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag, kurz nach Mitternacht, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war der am Fahrbahnrand geparkte Skoda in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen, durch die ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro entstanden war. Auch ein vor dem Skoda geparkter Peugeot wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Skoda wurde abgeschleppt und zur Spurensicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 3990-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Wolfschlugen (ES): Überholenden Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Esslinger Straße erlitten. Eine 43-jährige Audi-Lenkerin war um 16.15 Uhr auf der Durchgangsstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz eines Discounters übersah sie den von hinten kommenden und mehrere Fahrzeuge im stockenden Verkehr überholenden Biker. Durch die Kollision wurde der 46 Jahre alte Kradlenker nach links abgewiesen. Im Anschluss prallte er mit seiner Triumph gegen einen geparkten Pkw. Der 46-Jährige benötigte glücklicherweise zunächst keine ärztliche Hilfe. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 12.500 Euro entstanden. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Weil sie den Gegenverkehr übersehen hat, hat eine 29-Jährige am Donnerstagnachmittag in Pfäffingen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17.20 Uhr war die 29 Jahre alte Frau auf der B 296 aus Richtung Unterjesingen unterwegs. An der Einmündung zur Nagolder Straße/ L 359 bog sie mit ihrem Seat nach links ab und krachte dabei in den entgegenkommenden VW eines 33-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Ihr Seat musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Bodelshausen (TÜ): In Bäckereifiliale eingebrochen

In eine Bäckereifiliale in der Daimlerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Nebentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem, verließ die Bäckerei nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 4.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell