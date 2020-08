POL-RT: Busfahrer angegriffen, Trunkenheitsfahrt und Sachbeschädigung, Rollerfahrer verletzt, u.a.

Polizeipräsidium Reutlingen

Trunkenheitsfahrt mit anschließender Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitagnacht, 28.08.20 gegen 23:25 Uhr, ist es in Reutlingen-Sondelfingen zu einer Trunkenheitsfahrt und einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gekommen. Der Eigentümer eines Pkw-Alfa konnte in seinem Wohnzimmer einen lauten Schlag von der Straße vernehmen. Bei der Nachschau konnte er an seinem Wagen drei Jugendliche feststellen, von denen einer mit einem Pedelec gestürzt am Boden lag. Nachfolgend schlug der Gestürzte, als er wieder aufgestanden war, den Außenspiegel am Alfa ab, wodurch ein Schaden von ca. 300 Euro am Fahrzeug entstand. Der geschädigte Wagenbesitzer stellte anschließend die drei Jugendlichen zur Rede, woraufhin zwei von ihnen die Flucht ergriffen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die Beiden jedoch ermittelt und ergriffen werden. Ein deutlich unter Alkoholeinwirkung stehender 16-Jähriger räumte hierbei sein Fehlverhalten ein und ergänzte, dass er aufgrund seiner Berauschung das Pedelec nicht mehr sicher führen konnte. Deshalb kam es zum Sturz und zu den leichten Verletzungen an seiner Hand. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv und ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Neben der Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, erwartet ihn noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen: Busfahrer attackiert

Zu einem Angriff auf einen Busfahrer ist es am Freitag gegen 17:35 Uhr im Bereich der Haltestelle "Flandernstraße" gekommen. Als ein 54-jähriger Fahrer eines Regionalbusses einen 20-jährigen Fahrgast auf seinen fehlenden Mund-Nase-Schutz ansprach, weigerte sich dieser einen geeigneten Schutz zu verwenden. Daraufhin wurde er vom Busfahrer gebeten den Bus zu verlassen. Der 20-Jährige und sein aggressiver 19-jähriger Begleiter folgten anschließend dem Busfahrer und forderten erbost ihren Fahrpreis zurück. Plötzlich griff einer der Beiden durch eine Aussparung einer Plexiglasscheibe in den Fahrerbereich des Busses und entwendete den Fahrzeugschlüssel. Anschließend verließen beide junge Männer den Bus. Um seinen Schlüssel wieder zu erlangen, folgte der Busfahrer den Personen, worauf er von den beiden Männern mit Fäusten gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen wurde. Dabei wurde der 54-jährige Busfahrer leicht verletzt und sein Hemd wurde zerrissen. Als ein 19-jähriger Zeuge die Auseinandersetzung schlichten wollte, wurde auch er von beiden Tätern geschlagen und leicht verletzt. Der polizeibekannte 19-jährige deutsche Hauptaggressor wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Der 20-jährige Mittäter wurde nach der Anzeigenaufnahme entlassen.

Kirchheim/Teck (ES): Psychisch Kranker löst Polizeieinsatz aus

Zum einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, in Bissingen/Teck. Ein polizeibekannter 37-Jähriger, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte sich in einer Garage verbarrikadiert und sich dabei mit mehreren Messern bewaffnet. Den anrückenden Polizeikräften des Polizeireviers Kirchheim drohte er massive Gewalt an und lies sich auch durch geschulte Gesprächsführer nicht beruhigen oder zu einer Aufgabe überreden. Daraufhin wurden Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert, die den 37-jährigen anschließend in der Garage überwältigen konnten. Der Täter wurde hierbei leicht verletzt und konnte im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden.

Neckartailfingen (ES): Tankwagen verliert klebrige Flüssigkeit

Eine zunächst unbekannte, klebrige, Flüssigkeit ist am Freitagvormittag gegen 10:40 Uhr aus einem Tankwagen ausgetreten. Dieser war auf der B312 von der Anschlussstelle Filderstadt in Richtung Reutlingen unterwegs, als ein aufmerksamer PKW Fahrer der Polizei meldete, dass eine ölige Flüssigkeit auf die Fahrbahn tropfte. Der Tanklaster konnte auf der B312 in Höhe Neckartailfingen angehalten werden. Bei der polizeilichen Kontrolle vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein nicht ordnungsgemäß verschlossener Deckel ursächlich für das Austreten der Flüssigkeit war. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass es sich dabei um einen gesundheitsgefährdeten Stoff handeln könnte, rückten Kräfte der Feuerwehr Neckartailfingen und der Verkehrspolizei Esslingen mit an. Durch Abklärungen beim Hersteller des Stoffes konnte dann aber in Erfahrung gebracht werden, dass die Flüssigkeit aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich ist und für die industrielle Herstellung von Bauschaum verwendet wird. Durch die Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an die Einsatzstelle kamen, wurde die Flüssigkeit mit Bindemittel aufgenommen. An der Fahrbahn entstand kein Schaden. Der Fahrer konnte, nachdem der Deckel ordnungsgemäß verschlossen wurde, seine Fahrt fortsetzen.

Wendlingen (ES): Rollerfahrer bei Unfall verletzt (Zeugensuchmeldung)

Ein 51-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrad-Rollers wurde am Freitagnachmittag in Wendlingen bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13:30 Uhr an der Kreuzung Pfauhauser Straße/ Hermann-Löns-Straße. Die Fahrerin eines Renault Modus wollte von einem Feldweg aus Richtung Erlenhöfe kommend nach links in die Pfauhauser Straße abbiegen. Die Sicht war für sie an der Einmündung durch Hecken eingeschränkt. Daher fuhr sie ein Stück in die Kreuzung ein. Als sie erkannte, dass auf der Pfauhauser Straße der bevorrechtigte Fahrer eines Kleinkraftrad-Rollers der Marke Taunus auf die Kreuzung zufuhr, hielt die 32-Jährige sofort an. Der Zweiradfahrer kam jedoch beim Bremsen auf regennasser Fahrbahn zu Fall und rutschte gegen den PKW. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden musste. Am PKW und am Kleinkraftrad-Roller entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Esslingen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711-3990-330 zu melden. Insbesondere wird ein PKW-Lenker gesucht, der unmittelbar hinter dem Roller gefahren sein soll und den Unfall vermutlich beobachtet hat.

