Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW nach Unfallflucht ausgebrannt

Lingenfeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.37 Uhr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über einen Kleinwagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte an die Hauswand einer Bäckerei an der Einmündung Germersheimer Straße / Kirchstraße. Der PKW überschlug sich und brannte schließlich vollständig aus. Der Fahrer und die Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und flüchteten zu Fuß in Richtung Kirchstraße, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

