Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei hilft bei Autosuche im Bienwald Nähe Schaidt

Wörth / Schaidt (ots)

Eine 62-jährige Autofahrerin parkte ihren PKW am 15.08.2020 gegen 13:00 Uhr im Bienwald im Bereich Schaidt um eine Wanderung mit ihrem Hund zu unternehmen. Nach der Wanderung konnte die Wanderin den Abstellort ihres Autos nicht mehr finden. Zunächst suchte die Verkehrsteilnehmerin ihr Auto selbst. Als dies nicht gelang und die Zeit verging, verständigte sie per Telefon hiesige Dienststelle in Wörth. Mit polizeilichem Spürsinn und Engagement wurde das Fahrzeug gefunden. Die überglückliche Autobesitzerin konnte zu ihrem Auto gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Poizeiinspektion Wörth



Telefon: 07271-9221-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell