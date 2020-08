Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte im Schillerpark

Landau (ots)

Landau - Am Donnerstag, 13.08.2020, brachen zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr bislang unbekannte Täter in die Gaststätte im Landauer Schillerpark ein. Über aufgehebelte Türen auf der Gebäuderückseite gelangten die Täter ins Innere und entwendeten dort hauptsächlich Bargeld aus Automaten und Geldkassetten in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

