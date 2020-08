Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Hainfeld (ots)

Am 12.08.2020, gegen 20:45 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, welcher gerade in der Weinstraße in seinen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Die Beamten konnten den 76-Jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich Zweibrücken noch vor Ort antreffen. Da bei dem Herrn Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem Herrn wurde erklärt, dass er zwecks Blutentnahme zu hiesiger Dienststelle verbracht werden muss. Hiergegen verweigerte sich der Mann, sodass er zwangsweise aus dem Auto geholt und in den Streifenwagen verbracht werden musste. Gegen den Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

