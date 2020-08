Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Rotlicht missachtet

Radfahrerin leicht verletzt

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 66-Jährige am Montag in Heek zugezogen. Die in Heek lebende Dreiradfahrerin fuhr gegen 07.55 Uhr über die Rad-/Fußgängerfurt, als die Ampel für den Fahrzeugverkehr der Bahnhofstraße bereits wieder grün und für den Rad- und Fußgänger rot zeigte. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Heek hatte die Bahnhofstraße in Richtung Gronau befahren und vor der Fußgängerampel in Nähe der Straße "Donnerberg" gewartet. Die 66-Jährige sei ihr in die Tür gefahren, als sie bei grün angefahren sei, gab die Heekerin an. Es entstand geringer Sachschaden an der Fahrertür.

