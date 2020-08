Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Von Kupplungspedal abgerutscht

Zwei Verletzte

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Gronau. Gegen 22.00 Uhr wartete ein 38-Jähriger in seinem Fahrzeug an der Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße/Eper Straße vor einer roten Ampel. Der Gronauer war auf der Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Ochtrup unterwegs. Hinter ihm näherte sich ein 23-jähriger Enscheder mit seinem Fahrzeug. Beim Anhaltevorgang sei er vom Kupplungspedal abgerutscht und so auf das Auto vor ihm aufgefahren, gab der Niederländer an. Die Verletzten, eine 18-Jährige und eine 16-Jährige, beide aus Gronau, verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie saßen im Fahrzeug des Gronauers.

