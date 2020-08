Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kaninchen bringt Pedelecfahrerin zu Fall

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 71-Jährige am Sonntag in Gescher zugezogen. Sie fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße "Up de Schaar", als gegen 11.50 Uhr ein Wildkaninchen gegen das Vorderrad der Rosendahlerin lief und zwischen die Speichen geriet. Die Radfahrerin stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. An dem Rad entstand geringer Sachschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell