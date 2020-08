Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lügen half nicht

Personalien stehen fest

Ahaus (ots)

Einen 22-jährigen Motorrollerfahrer haben Polizeibeamte am Sonntagmorgen in Ahaus angehalten. Der Südlohner war mit einem Kleinkraftrad gegen 07.30 Uhr auf dem Adenauerring unterwegs. Die Überprüfung ergab, dass der Roller nicht versichert war. Das angebrachte Kennzeichen lag als gestohlen ein. Seine Personalien gab der Rollerfahrer obendrein falsch an. Der Grund lag auf der Hand: Einen Führerschein für das Gefährt hatte der Südlohner nicht. Da die Beamten zudem den Verdacht auf die Einnahme von Drogen hatten, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Konsum exakt nachweisen zu können. Nun folgt eine Strafanzeige. Der Motorroller wurde sichergestellt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell