Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Bremerhaven/Brake: Täter nach KFZ-Diebstahl festgenommen

Delmenhorst (ots)

In den Donnerstagabendstunden, 07. November 2019, meldete sich ein 59 Jahre alter Wohnmobilbesitzer bei der Polizei Bremerhaven. Er gab an, dass sein Wohnmobil soeben entwendet worden war.

Er hatte sein Wohnmobil am 07.11.2019, gegen 22:40 Uhr, in der Gaußstraße verschlossen abgestellt und sich anschließend in seine Wohnung begeben. Gegen 23:38 Uhr begab er sich erneut zum Abstellplatz seines Wohnmobiles und erkannte sofort, dass sein Fahrzeug nicht mehr vor Ort war.

In Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen gelang es, das entwendete Wohnmobil, an dem bereits andere amtliche Kennzeichen eines baugleichen Fahrzeuges angebracht waren, auf der Bundesstraße 212 fahrend anzutreffen.

Der Fahrer wurde von Beamten der Polizei Brake festgenommen und das Wohnmobil beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei Bremerhaven geführt. Um deren Ermittlungen nicht zu gefährden, wird erst jetzt berichtet.

Die Kriminalpolizei Bremerhaven (Telefonnummer: 0471/953-4444) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen. Sollten im Vorfeld verdächtige Personen aufgefallen sein, bittet die Kriminalpolizei diesbezüglich ebenfalls um Hinweise.

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle



