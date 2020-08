Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Werkzeuge

Bocholt (ots)

Am Sonntag drangen Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in eine Wohnung ein, die derzeit umgebaut wird. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dinxperloer Straße (Teilstück zwischen Markgrafenstraße und Herzogstraße). Der oder die Täter konnten vermutlich ein auf Kipp stehendes Fenster öffnen und so in die Wohnung klettern. Entwendet wurden ein Makita-Akkubohrer samt Akkus, ein Kreuzlinienlaser und ein Bohrhammer der Marke Bosch, sowie ein Rührstab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

