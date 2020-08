Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Friseurgeschäft

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag verschaffte sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Shopping Arkaden am Berliner Platz. Anschließend hebelten sie die Eingangstür eines Friseurgeschäftes auf und flüchteten wenig später durch den Notausgang. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell