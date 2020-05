Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Rauchentwicklung wegen vergessener Pizza+++Raub in Bus+++Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer+++

Oldenburg (ots)

+++Rauchentwicklung wegen vergessener Pizza+++ In der Nacht des 1. Mai gegen 1 Uhr, kommt es in einer Wohnung in der Kennedystraße zu starker Rauchentwicklung. Der in der Wohnung befindliche Rauchmelder schlägt daraufhin Alarm und weckt einen Nachbarn, der die Rauchentwicklung feststellt. Als die Beamten an der Tür der betroffenden Wohnung eintreffen, öffnet der Bewohner eigenständig die Tür. Wie sich herausstellte, war der Bewohner eingeschlafen und hatte seine im Ofen befindliche Pizza vergessen, die letztlich nur stark angebrannt war. Offene Flammen oder einen Schaden gab es nicht. Zur Beobachtung wurde der Bewohner in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht.

+++Raub in Bus+++ Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei ein Raubüberfall in einem Bus in Oldenburg gemeldet. Dabei sei das männliche Opfer (54J.) von einem anderen Fahrgast angesprochen worden, ob dieser einen Fahrschein habe. Das Opfer holte den Fahrschein heraus und wurde dann vom Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht geschlagen. Der Täter entreißt dem Opfer den Fahrschein und verlässt den Bus am ZOB. Dabei schlägt der Täter erneut auf das Opfer ein und flüchtet dann in unbekannte Richtung. Das Opfer wird leicht verletzt. Die fahndenden Beamten können den 18-jährigen Täter wenig später an einem Bahnsteig im Oldenburger Hauptbahnhof feststellen. Den Fahrschein hatte der Täter nicht mehr bei sich.

+++Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer+++ Am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr kam es am Westkreuz, beim Verlassen des dortigen Tankstellengeländes, zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrer. Der 70-jährige Fahrer des PKW beabsichtigte vom Tankstellengelände nach rechts auf die Ammerländer Heerstraße Richtung Innenstadt zu fahren. Zwei Radfahrer die den Radweg der Ammerländer Heerstraße in Richtung Innenstadt befuhren, erkannte der PKW-Führer und hielt. Den folgenden dritten Fahrradfahrer übersah er. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 59-jährige Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiterin

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell