POL-OL: Polizei Rastede ++PKW mutwillig beschädigt++

In der Nacht zu Sonntag, dem 26.04.2020, wurde auf einem Restaurantparkplatz an der Eichendorfstr Ecke Oldenburger Str. ein Audi stark beschädigt. Sowohl Front- als auch die Heckscheibe wurden eingeschlagen. Auf der Motorhaube wurden Dellen festgestellt, die auf ein Schlagwerkzeug hindeuten. Die Polizei ermittelt zur Zeit Hintergründe der Tat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Rastede in Verbindung setzen (04402-9244-0).

