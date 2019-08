Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in einen Sanitärbetrieb in Jade

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter versucht, auf das Gelände eines Sanitärbetriebes an der Straße An der Bahn zu gelangen. Hierzu zerschnitten sie den Geländezaun, weitere Sachbeschädigungen wurden allerdings nicht festgestellt. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor. Zeugen, die etwaige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Jade oder Nordenham.

