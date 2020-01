Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Schwarzwald-Baar-Kreis

Schwenningen- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro kam es am Freitag, 03.01.2020 gegen 18:20 Uhr, in Schwenningen in der Salinenstraße Ecke Alleenstraße. Eine 23-jährige PKW Lenkerin übersah beim Abbiegen einen am dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt haltenden PKW. Es kam zur Kollision, beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Bad Dürrheim - Angeblicher Gasgeruch

Angeblicher Gasgeruch sorgte am Freitag, 03.01.2020 gegen 20:18 Uhr für Aufregung und einen Feuerwehreinsatz in einer Klinik in der Gartenstraße in Bad-Dürrheim. Nachdem Zeugen Gasgeruch bemerkt haben wollen, wurden 27 Patienten in ein Nachbargebäude evakuiert. Anschließende Messungen und Untersuchungen durch die freiwillige Feuerwehr Bad-Dürrheim ergaben keine Hinweise auf austretendes Gas oder andere Gefahrenstoffe, weshalb alle Patienten nach Abschluss der Maßnahmen wieder zurück in den betroffenen Klinikbereich konnten.

Villingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Vockenhauser Straße am Samstag, 04.01.2020 um 00:50 Uhr, stellten Beamte des Polizeireviers Villingen bei einem 40-jährigen Fahrzeuglenker Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Den Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da der 40-Jährige nicht mehr im Besitz eines solchen war. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet den Fahrer zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

