Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Geldbörsen aus unverschlossenen PKW entwendet ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag (24./25.04.2020) haben bislang unbekannte Diebe Geldbörsen aus nicht verschlossenen PKW in Apen entwendet. Aus einem an der Ivestaße geparkten Mercedes wurde eine Geldbörse mit Papieren und ca. 200 Euro Bargeld entwendet. Vom Beifahrersitz eines ebenfalls unverschlossenen PKW Renault, der in der Streichenstraße parkte, wurde zwei weitere Geldbörsen mit Bargeld (ca. 50 Euro) und Papieren entwendet. Der/ die Täter ist/ sind noch unbekannt. In der jüngeren Vergangenheit war es bereits zu ähnlichen Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen in der Gemeinde Apen gekommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Apen (04489/1439) oder die Polizei Westerstede (04488/833-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell