Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Pletschmühlenfeldchen schlugen am 19. Februar (Mittwoch), zwischen 16.20 und 20 Uhr, Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort beschädigten sie teilweise die Möbel und entwendeten Bargeld und Schmuck.

