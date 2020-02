Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

An einem blauen Pkw Ford KA, der an der Straße Wurmtalbrücke abgestellt war, schlugen unbekannte Täter am Donnerstag (20. Februar), gegen 2.15 Uhr, die Heckscheibe ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, was entwendet wurde.

