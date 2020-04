Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 24-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf gestohlenem Motorroller +++

Oldenburg (ots)

Am späten Sonntagabend (22.30 Uhr) hielten Polizeibeamte an der Ecke Nadorster Straße/Kreyenstraße den Fahrer eines Kleinkraftrades an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Oldenburger nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Zudem räumte der Mann ein, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zu stehen.

Mit der Kontrolle des benutzten Rollers konnten die Beamten mutmaßlich eine weitere Straftat aufklären: das Kleinkraftrad der Marke "Rex" war am 14. April in der Robert-Koch-Straße als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet, darunter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und schwerem Diebstahl. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. (471373)

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung der Polizei Oldenburg vom 15.04.2020, 10.45 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4571609

