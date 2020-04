Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trunkenheitsfahrt auf der A 28 +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 26.04.2020, wurde um 00.20 Uhr durch die Autobahnpolizei Oldenburg ein mit drei Personen besetzter Pkw kontrolliert, der Höhe Anschlussstelle Eversten die A 28 in Richtung Bremen befuhr. Der 29-Jährige Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille vor, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

